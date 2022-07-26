"الشريف": تحول قطاع الإعاشة بمكة المكرمة لصناعة احترافية لتقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن

تحولت أمسية تكريم رئيس طائفة الإعاشة بمكة المكرمة أحمد بن رابح الشريف إلى طرح بناء واستعراض للروحانية الفريدة والأجواء الإيمانية لحج هذا العام ولمسيرة تقديم أرقى خدمات الإعاشة بجانب كافة الأعمال الأخرى التي ساهمت براحة ضيوف الرحمن ليتفرغوا بتأدية نسكهم وشعائرهم بأمن واطمئنان.
واشتمل الحفل على المزايا البناءة التي قدمتها قيادة المملكة لحجاج بيت الله الحرام منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود طيب الله ثراه إلى عهدنا الزاهر بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين يحفظهما الله.
وسرد المشاركون في الحفل تأكيد النهج السليم الذي تحرص عليه حكومتنا الرشيدة في أن تكون كافة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن على أعلى المستويات.
وتضمن الحفل كلمات للقائمين على قطاع الإعاشة والمشرفين عليه الذين ثمنوا الدور المتميز والبناء لرئيس طائفة الإعاشة أحمد الشريف ومساهمته في تحقيق النتائج الإيجابية والتي تلمسها الجميع على أرض الواقع
وتحدث ماجد دانش باسم أبناء الطائفة مستعرضاً أهمية القطاع ودور رئيس الطائفة فيما تحقق من نجاح متكامل للقطاع.
وتوالت فقرات الحفل بالعروض المرئية والفولكلورية الهادفة والبناءة والكلمات المرتجلة لعدد من الجهات المشاركة أحمد مطير وعمر مندوره والسليماني وغالب وسردوا تجاربهم الواقعية فيما تحقق من نجاحات للطائفة ورئيسها.
الى ذلك تحدث مستشار أمانة العاصمة المقدسة الدكتور خالد بن عبدالله المطرفي عن النهج المتميز الذي تمت عليه آلية العمل والخطوات الإشرافية التي ساندت القائمين على الخدمة فيما تحقق من نجاح ومثمناً الدور العام الذي تقوم به المملكة في خدمة ضيوف الرحمن ومشيراً إلى أهمية مردود القطاع والنتائج النوعية التي ساهمت في الصناعة الاحترافية للجوانب الغذائية المقدمة لحجاج بيت الله الحرام.
ومن جانبه أعرب رئيس الطائفة أحمد الشريف عن شكره لجميع منسوبي القطاع الذي يشتمل على أكثر من 300 شركة إعاشة ومنوهاً بالاهتمام والدعم اللامحدود من حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا وسمو مستشار خادم الحرمين أمير منطقة مكة المكرمة ونائبه لتوفير أفضل الخدمات ليتفرغوا حجاج بيت الله الحرام وينعموا بأداء النسك والعبادة على أكمل وجه وراحة واطمئنان.
ومشيداً بتكامل مختلف الجهات وتحديداً وزارة الحج والعمرة والهيئة الملكية لمكة والمشاعر المقدسة والأمنية ووزارة الشؤون البلدية والقروية ممثلة بمتابعة وتوجيهات أمين العاصمة المقدسة الدؤوبة لما أسفر عنه من إنجازات ومطالبات بمواصلة هذا التميز لتحقيق الطموحات العالية والتطلعات المنشودة لولاة الأمر بتقديم أرقى خدمات الإعاشة وكافة الجوانب الأخرى للحجيج ومشيراً إلى أن هذا الاحتفال للقطاع بأكمله.
وفي نهاية الحفل تم تكريم رئيس الطائفة على دوره الفعال والرائد في النجاح الباهر للقطاع كما كرم رئيس الطائفة شركاء النجاح للطائفة والقائمين عليها.