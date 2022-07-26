"الشريف": تحول قطاع الإعاشة بمكة المكرمة لصناعة احترافية لتقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن

الى ذلك تحدث مستشار أمانة العاصمة المقدسة الدكتور خالد بن عبدالله المطرفي عن النهج المتميز الذي تمت عليه آلية العمل والخطوات الإشرافية التي ساندت القائمين على الخدمة فيما تحقق من نجاح ومثمناً الدور العام الذي تقوم به المملكة في خدمة ضيوف الرحمن ومشيراً إلى أهمية مردود القطاع والنتائج النوعية التي ساهمت في الصناعة الاحترافية للجوانب الغذائية المقدمة لحجاج بيت الله الحرام.