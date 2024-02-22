أمين محافظة جدة يهنئ القيادة بمناسبة ذكرى يوم التأسيس

وأضاف: "أن حاضرنا المزدهر، هو امتداد لماضينا العريق، ونستلهم من ماضينا مستقبلنا المشرق في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين، يواصل شعب المملكة مسيرة البناء والتنمية، ويعزز مكانتها على الساحة الدولية", مؤكداً أن الاحتفاء بيوم التأسيس إنما هو تأكيد للاعتزاز بتاريخ المملكة العربية السعودية، وبما قدمته من إنجازات عظيمة، وبما حققته من تقدم وازدهار، على جميع الأصعدة.