أمين محافظة جدة يهنئ القيادة بمناسبة ذكرى يوم التأسيس

رفع أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي, التهاني والتبريكات باسمه واسم منسوبي أمانة محافظة جدة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - ولكل مواطن ومواطنة على أرض المملكة، بمناسبة ذكرى يوم التأسيس.
وقال معاليه: "إن ذكرى يوم التأسيس تحل علينا لتعيد إلى الأذهان صفحات مشرقة من تاريخ المملكة العربية السعودية، وتجسد مسيرة حافلة بالعطاء والإنجازات، منذ عهد الإمام محمد بن سعود رحمه الله، مرورًا بعهد الملك عبدالعزيز آل سعود - طيب الله ثراه -، الذي وحد البلاد تحت راية التوحيد، وصولاً إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله - الذي يواصل مسيرة البناء والتنمية".
وأضاف: "أن حاضرنا المزدهر، هو امتداد لماضينا العريق، ونستلهم من ماضينا مستقبلنا المشرق في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين، يواصل شعب المملكة مسيرة البناء والتنمية، ويعزز مكانتها على الساحة الدولية", مؤكداً أن الاحتفاء بيوم التأسيس إنما هو تأكيد للاعتزاز بتاريخ المملكة العربية السعودية، وبما قدمته من إنجازات عظيمة، وبما حققته من تقدم وازدهار، على جميع الأصعدة.
وسأل أمين محافظة جدة, الله عز وجل, أن يحفظ بلادنا، ويُديم عزها وشموخها، وشعبها الوفي.