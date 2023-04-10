يد العطاء تصل إلى الأرجنتين.. "الشؤون الإسلامية" تنفذ برنامجَيْ هدية خادم الحرمين للتفطير والتمور

نفّذت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلةً بمركز الملك فهد الثقافي الإسلامي بجمهورية الأرجنتين، برنامج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لتفطير الصائمين، وهدية خادم الحرمين الشريفين من التمور لعام 1444هـ، والذي يستهدف قرابة 23000 صائم في الأرجنتين.
جاء ذلك بحضور نائب سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأرجنتين يوسف المواش، ونائب وزير الأديان للشؤون الثقافية، ومدير الأديان في حكومة العاصمة بيونس آيرس، ومدير مركز الملك فهد الثقافي الإسلامي المكلف نايف الفعيم، وعدد من منسوبي السلك الدبلوماسي ومنسوبي المركز.
وقال "المواش": مشروع خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين هو جزء من المشاريع الضخمة المقدَّمة للمسلمين بالعالم في شهر رمضان الكريم، مما يجسّد حرص القيادة على اجتماع المسلمين في أجواء روحانية تملؤها المحبة والأخوة الصادقة، في مشهدٍ يعزّز وحدة المسلمين وتآلفهم وتآخيهم.
وأضاف: نلمس في الأرجنتين كل المحبة والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على عنايتهما ورعايتهما لكل عمل يخدم المسلمين.
ونوّه بدور وزارة الشؤون الإسلامية بقيادة الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ في متابعة هذه البرامج وتنفيذها وفق توجيهات القيادة وبكل احترافية.
من جانبه، ذكر "الفعيم" أن البرنامجين يستهدفان أكثر من 23000 صائم، بتوزيع ألفي سلة غذائية متكاملة تحوي كل متطلبات الأسر من الغذاء في الشهر الكريم وكذلك التمور.
ولفت إلى أن المركز يعمل على توزيعها على الجالية المسلمة، وكذلك المراكز والجمعيات الإسلامية في ولايات جمهورية الأرجنتين، وكذلك شمل البرنامجان الدول الأخرى كالأوروغواي والباراغواي والبرازيل.
وقدّم "الفعيم" الشكر وعظيم الامتنان للقيادة على دعمها السخي لكل المشاريع الخيرية التي تلامس حاجة المسلمين في الشهر الكريم، كما شكر الوزير رئيس مجلس أمناء مركز الملك فهد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ على دعمه ومتابعته المستمرة لكل مناشط وبرامج وأعمال المركز والتي أسهمت في تميز مخرجاتها.