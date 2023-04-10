يد العطاء تصل إلى الأرجنتين.. "الشؤون الإسلامية" تنفذ برنامجَيْ هدية خادم الحرمين للتفطير والتمور

جاء ذلك بحضور نائب سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأرجنتين يوسف المواش، ونائب وزير الأديان للشؤون الثقافية، ومدير الأديان في حكومة العاصمة بيونس آيرس، ومدير مركز الملك فهد الثقافي الإسلامي المكلف نايف الفعيم، وعدد من منسوبي السلك الدبلوماسي ومنسوبي المركز.