رئيس الوزراء المصري يؤكد عُمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين السعودية ومصر

وأوضح الدكتور مدبولي في حديثه، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة المصرية، اليوم، أن جزءًا مهمًا من المُحادثات التي تمت كانت تدور حول الأوضاع الإقليمية والتنسيق الكامل الذي يتم بين المملكة ومصر في هذا الإطار، وكذا التعامل مع المتغيرات السريعة جدًا التي تحدث، والتشديد على ضرورة وضمان التنسيق الكامل بين البلدين المهمين اللذين يمثلان جناحي الأمة العربية والإسلامية، ومن أهم الدول المؤثرة في المنطقة.