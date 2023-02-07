شاهد.. هذا ما قاله وزير "الإسلامية" لمقدم الفتوى عبر روبوت رئاسة الحرمين بمعرض "ليب"
قال وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ لمقدم الفتوى من خلال روبوت رئاسة شؤون الحرمين الشريفين: أنتم في مركز عظيم جدًا مهيئين ومؤهلين أن تقدموا النصح والإرشاد إلى جميع من يأتي إلى هذه الديار المباركة من جميع بقاع الدنيا فأنتم تمثلون الدين الصحيح.
جاء ذلك خلال زيارته اليوم أجنحة الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص المشاركة في مؤتمر "LEAP" التقني الدولي المنعقد حاليًا بالعاصمة الرياض.
وقال الوزير "آل الشيخ": "معانين ومسددين، ونسأل الله أن يوفقكم لإيصال الحق إلى السامعين فأنتم في مكان عظيم جدًا يأوي إليه الأفئدة، وينبغي علينا جميعًا أن نمثل المنهج النبوي الصحيح، وفق ما جاء به الكتاب الكريم والسنة النبوية".
وأضاف: "لا بد علينا أن نلتزم بمنهج السلف الصالح لا غلوّ ولا تطرف، وأن ندعو إلى المبادئ التي سنّها الله سبحانه وتعالى وتكفل كرامة الإنسان من نشر مبادئ الاعتدال والوسطية والتسامح ونبذ العنف والإرهاب ونبذ كل ما يعكّر صفو الإنسانية".
وأردف: "أنتم في مركز عظيم جدًا مهيئين ومؤهلين أن تقدموا النصح والإرشاد إلى جميع من يأتي إلى هذه الديار المباركة من جميع بقاع الدنيا؛ فأنتم تمثلون الدين الصحيح"، سائلًا الله لهم التوفيق والسداد في تقديم النصح والإرشاد على الوجه الصحيح لضيوف الرحمن.
إلى ذلك، اطلع الوزير "آل الشيخ" على مسيرة التطور التقني التي تشهدها الجهات المشاركة في مؤتمر "LEAP" الدولي، حيث استمع إلى شرح موجز عن الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الجهات الحكومية، ومنها وزارة الداخلية، وزارة الحج والعمرة وزارة، تقنية المعلومات رئاسة، شؤون الحرمين الشريفين وعدد من الأجهزة الحكومية التي تشارك في المؤتمر ضمن جناح السعودية الرقمية، إلى جانب زيارة جناح شركتي الاتصالات "موبايلي" و"زين".