شاهد.. هذا ما قاله وزير "الإسلامية" لمقدم الفتوى عبر روبوت رئاسة الحرمين بمعرض "ليب"

إلى ذلك، اطلع الوزير "آل الشيخ" على مسيرة التطور التقني التي تشهدها الجهات المشاركة في مؤتمر "LEAP" الدولي، حيث استمع إلى شرح موجز عن الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الجهات الحكومية، ومنها وزارة الداخلية، وزارة الحج والعمرة وزارة، تقنية المعلومات رئاسة، شؤون الحرمين الشريفين وعدد من الأجهزة الحكومية التي تشارك في المؤتمر ضمن جناح السعودية الرقمية، إلى جانب زيارة جناح شركتي الاتصالات "موبايلي" و"زين".