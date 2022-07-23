شاهد.. "عزاوي" الأسرع توقيتاً في أول سباقات مهرجان ولي العهد للهجن
انطلق، اليوم، أول سباقات فئة المفاريد "بكار وقعدان" بمهرجان ولي العهد للهجن 2022 لمسافة 2 كم، في أجواءٍ من الحماس والإثارة؛ حيث اكتسحت البكره "عزاوي" لمحمد بن ناصر الكربي، قصب السبق في أسرع توقيت بدقيقتين و56 ثانية (2,56,601).
وتفصيلاً، فازت "عزاوي" بالمركز الأول في الشوط الخامس، وكذلك أسرع توقيت بين الهجن الفائزة في الـ 16 شوطاً المخصصة للفترة الصباحية.
وبدأت السباقات عند الساعة السابعة صباحاً وفاز بالمركز الأول في الشوط الأول "تعزيز" لرفيع سميحان العنزي، يليه "عجيب" للمالك سلمان عبيد الدوسري في الشوط الثاني، ثم "بشاير" للمالك بشير بزاع الشمري في الشوط الثالث، والحاسم للمالك عامر سعد المري فاز بالمركز الأول في الشوط الرابع، وسادساً "شميمي" لحمد محمد الوهيبي، ثم "جاه" لمحمد ناصر الهاجري في الشوط السابع.
وفي الشوط الثامن جاء "ضبيان" للمالك محمد وليد العنزي بالمركز الأول، ثم "نوايد" لسالم محمد المري في الشوط التاسع، وشاهين" للمالك صالح ضيف الله البريكي في الشوط العاشر، "نوايد" لفيصل فهد الهاجري في الشوط الحادي عشر، و"الحصيني" للمالك سلمان عبيد الدوسري في الشوط الثاني عشر.
وفي الشوط الثالث عشر فاز "الجازي" لطلال محمد المري بالمركز الأول ، و"زحل" للمالك ناصر عبدالهادي المري في الشوط الرابع عشر، "جود" لمحمد سلمان الدوسري في الشوط الخامس عشر، و"حرب" للمالك فهد فاهد الحربي في الشوط السادس عشر.