شاهد.. "عزاوي" الأسرع توقيتاً في أول سباقات مهرجان ولي العهد للهجن

وبدأت السباقات عند الساعة السابعة صباحاً وفاز بالمركز الأول في الشوط الأول "تعزيز" لرفيع سميحان العنزي، يليه "عجيب" للمالك سلمان عبيد الدوسري في الشوط الثاني، ثم "بشاير" للمالك بشير بزاع الشمري في الشوط الثالث، والحاسم للمالك عامر سعد المري فاز بالمركز الأول في الشوط الرابع، وسادساً "شميمي" لحمد محمد الوهيبي، ثم "جاه" لمحمد ناصر الهاجري في الشوط السابع.