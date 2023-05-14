الحرب على المخدرات.. "اليامي" يحذّر من هذا المسلسل.. و"الهويريني" تُطالب بمراقبة الاستراحات المريبة

ويرصد "اليامي" مسلسلًا ضارًّا فكريًّا، ويقول: "سأضرب مثالًا واقعيًّا، قبل أعوام بثت إحدى تطبيقات الأفلام والمسلسلات مسلسلًا شهيرًا استمر طويلًا ولا يزال يُعرض، حول معلم مدرسة يصنع المخدرات المذكورة بالتعاون مع شاب مدمن كان يصنعها بطريقة بدائية ويروّجها، ومن قبله يتذكر الجميع مسلسل مهرب المخدرات الشهير في إحدى الدول اللاتينية. المعالجة الدرامية -إن صح تسميتها كذلك- تُصور أبطال هذه المسلسلات بطريقة تبعث على التعاطف معهم والإعجاب بذكائهم وتمني استمرار تخلّصهم من العقاب، وهي أيضًا تُصَور التعاطي بأقل صورة سيئة ممكنة، إنها تجعل من المجرم بطلًا، ومن المدمن شخصية محبوبة (كول)".