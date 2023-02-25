شاهد.. "روضة التنهات" تكتسي النباتات البرية وتتوشّح الزهورَ في لوحات جمالية ساحرة

وتعدّ روضة التنهات من أكبر الروضات في المنطقة، وتحيط بها رمال الدهناء الذهبية من الشرق، وتصبّ فيها العديد من الأودية، وأهمها "الشوكي والطيري والعتش والودي"، وتكثر فيها أشجار الطلح والسدر، وتتنوّع فيها الزهور في موسم الربيع، فيما تبعد الروضة عن الرياض مسافة 180 كلم، وتقع بالقرب من مركز حفر العتش طريق الصمان.