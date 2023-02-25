شاهد.. "روضة التنهات" تكتسي النباتات البرية وتتوشّح الزهورَ في لوحات جمالية ساحرة

اكتست روضة التنهات بالأعشاب والنباتات البرية المتنوعة على مساحات شاسعة، وفاحت رائحتها بعبق الروض والنفل والخزامى، فيما انتشر المتنزّهون ومحبّو البر في الروضة، مستمتعين بالهواء الطلق والأجواء الربيعية، بعدما توشّحت بألوان الزهور والورود، ورسمت لوحات جمالية ساحرة.
واستهوت الروضة خلال أيام الإجازة المطولة، عددًا كبيرًا من الزوّار الذين استغلُّوا إجازة نهاية الأسبوع في الاستمتاع بالأجواء الربيعية والمناظر الخلّابة التي جمعت بين أشجار الطلح والسدر والخضرة التي تحفُّها الرمال الذهبية.
وتعدّ روضة التنهات من أكبر الروضات في المنطقة، وتحيط بها رمال الدهناء الذهبية من الشرق، وتصبّ فيها العديد من الأودية، وأهمها "الشوكي والطيري والعتش والودي"، وتكثر فيها أشجار الطلح والسدر، وتتنوّع فيها الزهور في موسم الربيع، فيما تبعد الروضة عن الرياض مسافة 180 كلم، وتقع بالقرب من مركز حفر العتش طريق الصمان.
ورصد المصور خالد سعود الحنتمي بعدسته، عددًا من الصور للروضة وخصّ بها قراء ومتابعي "سبق".