"مدير تعليم نجران": ذكرى عظيمة لترسيخ وحدة ولُحمة وترابط المملكة

وتابع: في هذه المناسبة الغالية نسجّل فخرنا واعتزازنا بالمنجزات الحضارية الفريدة والشواهد الكبيرة التي تحقّقت في عهد سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو سيدي ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظهما الله، والتي كان عنوانها حاضرًا زاهرًا وغدًا مشرقًا في وطن تتواصل فيه مسيرة الخير والنماء وتتجسّد فيه معاني الوفاء لقادة أخلصوا لشعبهم وتفانوا في رفعة بلدهم حتى أصبحت له مكانة كبيرة بين الأمم، سائلًا الله أن يحفظ بلادنا ويديم عزها ومجدها ورخاءها واستقرارها، ويحفظ قائدنا مولاي خادم الحرمين الشريفين، وسمو سيدي ولي عهده الأمين، ويمدّ في أعمارهم على طاعته، ويوفقهم لما فيه الخير والصلاح للعباد والبلاد.