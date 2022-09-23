"مدير تعليم نجران": ذكرى عظيمة لترسيخ وحدة ولُحمة وترابط المملكة

رفع المدير العام للتعليم بمنطقة نجران فهد بن صالح عقالا، باسمه ونيابة عن منسوبي ومنسوبات وطلاب وطالبات تعليم نجران؛ التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، حفظهما الله، والأسرة المالكة الكريمة والشعب السعودي، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ92.
وقال عقالا: يعد اليوم الوطني للمملكة ذكرى عظيمة لترسيخ وحدة ولُحمة وترابط المملكة العربية السعودية، مؤكدًا أن وحدتنا والرفاه الذي نعيش فيه أهم مكاسبنا الوطنية التي عمل من أجلها والدنا وقائد وحدتنا المغفور له الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، ومعه رجاله الأوفياء الذين أخلصوا لله ثم للمليك والوطن، ثم أكمل أبناؤه الملوك الأوفياء البررة هذه المسيرة وزادوها نماءً وتميُّزًا حتى بلغت ذروة مجدها في عهد مولاي الملك سلمان أعزه الله.
وأضاف عقالا: تحلّ الذكرى الكريمة لليوم الوطني لمملكتنا ونحن نعيش في رغد من العيش والأمن والأمان والطمأنينة والتطور في شتى المجالات، هذا اليوم الذي يحكي ملاحم بطولة التأسيس وجهود العطاء ومواصلة البناء الذي بدأه مؤسس كيان هذه الأمة المغفور له بإذن الله الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود طيب الله ثراه، الذي استطاع أن يؤسس هذه الدولة ويوحد كلمتها لتكون تحت راية واحدة تحكم بشريعة الله تسير وفق منهج محدد ورؤية واضحة وشاملة سار عليها أبناؤه البررة الملوك من بعده ليكملوا ما بدأه من مشوار التطور الذي تشهده مملكتنا الحبيبة في كافة المجالات التنموية والخدمية.
وتابع: في هذه المناسبة الغالية نسجّل فخرنا واعتزازنا بالمنجزات الحضارية الفريدة والشواهد الكبيرة التي تحقّقت في عهد سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو سيدي ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظهما الله، والتي كان عنوانها حاضرًا زاهرًا وغدًا مشرقًا في وطن تتواصل فيه مسيرة الخير والنماء وتتجسّد فيه معاني الوفاء لقادة أخلصوا لشعبهم وتفانوا في رفعة بلدهم حتى أصبحت له مكانة كبيرة بين الأمم، سائلًا الله أن يحفظ بلادنا ويديم عزها ومجدها ورخاءها واستقرارها، ويحفظ قائدنا مولاي خادم الحرمين الشريفين، وسمو سيدي ولي عهده الأمين، ويمدّ في أعمارهم على طاعته، ويوفقهم لما فيه الخير والصلاح للعباد والبلاد.