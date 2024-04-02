طيران ناس يحتفل باستلام الطائرة رقم 50 من أصل طلبية شراء 120 طائرة من طراز A320neo من شركة ايرباص

وقد ساهمت هذه الصفقة بالشراكة مع أيرباص في تعزيز موقع طيران ناس كناقل جوي اقتصادي رائد في الشرق الأوسط، وواحدة ضمن أفضل 4 شركات طيران اقتصادي بالعالم، حيث ستواصل الشركة خططها الطموحة لمضاعفة حجم الأسطول بعد موافقة مجلس إدارة الشركة على زيادة طلبيات الشراء إلى 250 طائرة، وذلك في إطار التزام طيران ناس بالمضي قدماً في استراتيجيته للنمو والتوسع تحت شعار "نربط العالم بالمملكة" بالتوازي مع الاستراتيجية الوطنية للطيران المدني التي تهدف إلى ربط المملكة مع أكثر من 250 وجهة دولية والوصول إلى 330 مليون مسافر واستقطاب 100 مليون سائح سنويا بحلول 2030.