فعاليات معرض "ريستاتكس الرياض العقاري 2024" تنطلق في منتصف فبراير الجاري

وسيشارك في النسخة الجديدة من المعرض وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، والهيئة العامة للعقار، وصندوق التنمية العقارية، والشركة الوطنية للإسكان، وشركة المربع الجديد - المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة - إضافة إلى عدد من الشركات العقارية والجهات التمويلية التي ستستعرض أحدث منتجاتها وخدماتها الهادفة لتلبية احتياجات وتطلعات الأسر السعودية لتملّك المساكن.