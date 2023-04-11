"الغذاء والدواء" تحدّد 4 طرق لطهي الطعام: تجعله أكثرَ صحّةً

وأضافت: أما الطريقة الثالثة فهي السلق، وتستخدم لسرعة طهي الأطعمة، ولا يتم استخدام الزيت فيها، أما الطريقة الأخيرة والرابعة فهي البخار، التي لا يتم استخدام الزيت تمامًا فيها.