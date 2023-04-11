"الغذاء والدواء" تحدّد 4 طرق لطهي الطعام: تجعله أكثرَ صحّةً

حدّدت الهيئة العامة للغذاء والدواء، 4 طرق لإعداد وجبتَي الإفطار أو السحور في رمضان بطريقة أكثر صحة وفائدة للصائمين، باستخدام القليل من الزيت، أو الاستغناء عنه.
وتفصيلًا قالت الهيئة: إن الطريقة الأولى هي الشواء التي تضيف نكهة للطعام، وتتم باستخدام القليل من الزيت، ويمكن أيضًا الاستغناء عن الزيت.
أما الطريقة الثانية فتعتمد على استخدام القلاية الهوائية، التي تتميّز بسرعة طهي الأطعمة، ويمكن أيضًا استخدام القليل من الزيت، أو الاستغناء عنه تمامًا.
وأضافت: أما الطريقة الثالثة فهي السلق، وتستخدم لسرعة طهي الأطعمة، ولا يتم استخدام الزيت فيها، أما الطريقة الأخيرة والرابعة فهي البخار، التي لا يتم استخدام الزيت تمامًا فيها.