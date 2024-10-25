بالتركيز على السماحة.. سائح سيبيري يشهر إسلامه على يد "البدير" في بشكيك

أشهر شاب سائح من سيبريا إسلامه، في لحظة تحمل الكثير من المعاني الروحية، وذلك على يد الشيخ الدكتور صلاح البدير إمام وخطيب المسجد النبوي، خلال زيارته الأخيرة للجامعة الإسلامية في بيشكيك.
وأثناء الزيارة، التقى الشيخ البدير بالشاب الذي كان يتساءل عن الإسلام، وعبر عن رغبته الملحة لفهم تعاليمه حيث استمع الشيخ إلى أسئلته بإنصات، وبدأ بتوضيح جوهر الإسلام له منطلقًا من قيم التسامح والمحبة التي يحملها الدين الإسلامي.
وقرر الشاب اعتناق الإسلام، حيث وقف أمام الشيخ البدير ونطق بالشهادتين.
وبعد إشهار إسلامه، قدم الشيخ البدير نصائح قيمة للشاب حول كيفية بدء حياته الجديدة كمسلم، مشددًا على أهمية الصلاة والقراءة اليومية للقرآن، كما أهدى له كتبًا إسلامية تسهم في فهم الدين بطريقة صحيحة، ودعا له بالثبات على طريق الحق.