بالتركيز على السماحة.. سائح سيبيري يشهر إسلامه على يد "البدير" في بشكيك

وبعد إشهار إسلامه، قدم الشيخ البدير نصائح قيمة للشاب حول كيفية بدء حياته الجديدة كمسلم، مشددًا على أهمية الصلاة والقراءة اليومية للقرآن، كما أهدى له كتبًا إسلامية تسهم في فهم الدين بطريقة صحيحة، ودعا له بالثبات على طريق الحق.