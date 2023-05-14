"التعليم" تُوقِّع 17 اتفاقية لتدريب الأطباء السعوديين في ألمانيا والسويد وإيرلندا

وقَّعت وزارة التعليم 17 اتفاقية لتدريب الأطباء السعوديين في مرحلتَي الزمالة (شهادة الاختصاص)، والتخصص الدقيق، إضافة إلى التمريض، وصولاً إلى إتاحة 255 مقعدًا تدريبيًّا، منها 130 مقعدًا في ألمانيا، و50 مقعدًا في السويد، إضافة إلى 75 مقعدًا في إيرلندا، وذلك في إطار الزيارات الرسمية التي يقوم بها وفد وزارة التعليم إلى عدد من الدول الأوروبية، التي تأتي استمرارًا لدعم الشراكات الدولية في هذا الشأن.