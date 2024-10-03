ترام العُلا يبدأ رحلته في 2027: موعد نهائي لتقديم العروض 20 أكتوبر

من المقرر أن ينطلق ترام العلا في عام 2027، بعد أن حددت الهيئة الملكية لمحافظة العلا (RCU) موعدًا نهائيًّا في 20 أكتوبر الجاري، لتقديم العروض الخاصة بأعمال البنية التحتية للترام في مشروع العلا.
وفي سبتمبر الماضي، بدأ المقاولون تشكيل شراكات للمزايدة على المشروع، وستشمل المرحلة الأولى من مخطط الترام خطًّا بطول 22.4 كيلومترًا يضم 17 محطة.
ويشتمل هذا الترام على 20 ترامًا متطورًا يعمل بالبطارية من طراز "سيتاديس بي"؛ مما يجعله أطول خط ترام بدون كابلات في العالم، ومن المقرر أن يبدأ تشغيل النظام في منتصف عام 2027.
وسيربط المشروع مطار العُلا الدولي بخمس مناطق تاريخية في المنطقة هي مواقع التراث العالمي لليونسكو مثل: مدينة العلا القديمة، دادان، جبل عكمة، المسرح النبطي ومدينة الحجر الأثرية.