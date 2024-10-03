ترام العُلا يبدأ رحلته في 2027: موعد نهائي لتقديم العروض 20 أكتوبر

من المقرر أن ينطلق ترام العلا في عام 2027، بعد أن حددت الهيئة الملكية لمحافظة العلا (RCU) موعدًا نهائيًّا في 20 أكتوبر الجاري، لتقديم العروض الخاصة بأعمال البنية التحتية للترام في مشروع العلا.