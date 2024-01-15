"الأرصاد" يُنبِّه 7 مناطق: ضباب وشبورة مائية مع تدنٍّ في الرؤية الأفقية

وتفصيلاً، نبَّه المركز المنطقة الشرقية بأنها تشهد شبورة مائية مع تدنٍّ في الرؤية على الخفجي، وضبابًا على الجبيل والخبر والدمام والقطيف ورأس تنورة، وتستمر حتى الساعة التاسعة صباحًا.