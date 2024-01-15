"الأرصاد" يُنبِّه 7 مناطق: ضباب وشبورة مائية مع تدنٍّ في الرؤية الأفقية

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق (مكة المكرمة والشرقية والشمالية والجوف والباحة وجازان وعسير).
وتفصيلاً، نبَّه المركز المنطقة الشرقية بأنها تشهد شبورة مائية مع تدنٍّ في الرؤية على الخفجي، وضبابًا على الجبيل والخبر والدمام والقطيف ورأس تنورة، وتستمر حتى الساعة التاسعة صباحًا.
وتشهد منطقة الحدود الشمالية شبورة مائية مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة العويقيلة وعرعر وطريف، وتستمر حتى الساعة التاسعة صباحًا.
وكذلك تشهد منطقة الجوف شبورة مائية مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة القريات، وتستمر حتى الساعة التاسعة صباحًا.
ونبَّه المركز منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد شبورة مائية مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الطائف وأضم وميسان، وتستمر حتى الساعة التاسعة صباحًا.
وتشهد منطقة الباحة أيضًا شبورة مائية مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الباحة والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر حتى الساعة التاسعة صباحًا.
ونبّه المركز منطقة جازان بأنها تشهد شبورة مائية مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفاء وهروب، وتستمر حتى الساعة التاسعة صباحًا.
وتشهد منطقة عسير شبورة مائية مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة أبها وأحد رفيدة والنماص وبلقرن وتنومة وسراة عبيدة وظهران الجنوب، وتستمر حتى الساعة التاسعة صباحًا.