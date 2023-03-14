احتفاءً باستقبال رمضان.. سفارة الإمارات بالمملكة تنظم احتفالية "حق الليلة"

نظمت سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة العربية السعودية احتفالية "حق الليلة" في منطقة عود سكوير في العاصمة الرياض.
ويعد الاحتفال بليلة النصف من شعبان جزءًا من التراث الإماراتي الأصيل الذي تتوارثه الأجيال؛ بهدف تعريف الأطفال بموعد قدوم شهر رمضان المبارك.
واستمتع الكبار من الحضور بذكريات الماضي الجميل، فيما تعرّف الصغار على أهمية هذه الليلة من خلال الشرح الذي قدّمه الفريق المنظم للفعالية.
وتسابق الأطفال على جمع الحلويات والمكسرات واستمتعوا بترديد الأغاني والأناشيد التراثية التي تعد جزءًا من التراث الإماراتي العريق.
وأسهمت الفعالية في إبراز الموروث الشعبي الذي تتميز به دولة الإمارات العربية المتحدة، وعرّفت الحضور بالمخزون الثقافي العريق وأهم العادات التي يحرص المجتمع الإماراتي على الحفاظ عليها عبر الأجيال، والتي تجسد ارتباط ماضي دولة الإمارات بحاضرها.