رئيس "سدايا": نمضي في مبادراتنا الطموحة بالذكاء الاصطناعي الأخلاقي مستلهمين كلمات ولي العهد

من جهته أكد مدير عام منظمة الإيسيسكو الدكتور سالم المالك، أن الذكاء الاصطناعي هو المستقبل، وهذه النقلة النوعية ليست مجرد احتمالية بعيدة، بل واقع يتكَشَّفُ أمامنا، وهو ما يفرض اعتماد نهج استباقي وتكاملي وذي رؤية مستقبلية لإدارة هذا التحول، مشيرًا إلى أن الذكاء الاصطناعي أصبح حاضِرًا في كل مكان؛ حيث إن "77%" من الأجهزة التي نستخدمها في حاضرنا تحتوي شكلًا من أشكال الذكاء الاصطناعي.