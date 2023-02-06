"سارة".. أول روبوت سعودي يتحدث باللهجة العامية

باللهجة العامية السعودية، يرحب أول روبوت سعودي تحت اسم "سارة" بزوار جناح السعودية الرقمية المشارك في فعاليات مؤتمر "ليب 23" التقني الدولي، في نسخته الثانية، الذي انطلقت أعماله اليوم في واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات، تحت عنوان "نحو آفاق جديدة"، ويستمر حتى 9 فبراير الحالي.