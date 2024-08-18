الشيخ د.العيسى يتفقد عدداً من المشاريع في كينيا.. ويعلن تكفُّلَ الرابطةِ بنسب الاحتياج اللازم من الطاقة الشمسية

عقب ذلك، تفقَّد أمين عام رابطة العالم الإسلامي، مشروعَ تطوير الأحياء الفقيرة الذي تُشرفُ عليه ‫الرابطة‬ في كينيا مع عدد من شركائها الدوليين، وذلك بحضور مسؤولين حكوميين، وقادة المنظمات الدولية والمجتمع المدني، حيث أعلنَ معاليه تَكفُّلَ الرابطة بنسب الاحتياج اللازم من الطاقة الشمسية.