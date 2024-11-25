بالفيديو وعبر «سبق».. ذوو التوائم السيامية يثمّنون الجهود الإنسانية للمملكة وقيادتها

وفي السياق، أعرب محمد القراقولي، والد التوأم السيامي العراقي "علي وعمر"، عن فرحته بنجاح العملية التي أُجريت لطفليه وشكر المملكة قيادةً وشعباً على الدعم والرعاية، مشيداً بالجهود الكبيرة التي بُذلت لتحقيق هذا النجاح.