بالفيديو وعبر «سبق».. ذوو التوائم السيامية يثمّنون الجهود الإنسانية للمملكة وقيادتها
في مشهدٍ مؤثرٍ وخلال فعاليات المؤتمر الدولي للتوائم الملتصقة 2024، قدَّم ذوو التوائم السيامية عبر «سبق»، شكرهم وتقديرهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على الرعاية والاهتمام الكبير اللذين حظيا بهما في المملكة.
وعبّر والد التوأم السيامي الباكستاني، مشاعل وفاطمة، عن شكره وامتنانه لقيادة المملكة، واصفاً السعودية بأنها "بلد الخير ومملكة الإنسانية"، مشيداً بالرعاية التي قُدمت لهم منذ لحظة وصولهم.
وقال عبدالله الشراري، والد التوأم السيامي السعودي "رنا ورنيم"، الذي خضع لعملية فصل ناجحة على ثلاث مراحل قبل 12 عاماً، إن التوأمتان الآن تتمتعان بصحة جيدة وتعيشان حياتهما الطبيعية وتواصلان دراستهما.
وفي السياق، أعرب محمد القراقولي، والد التوأم السيامي العراقي "علي وعمر"، عن فرحته بنجاح العملية التي أُجريت لطفليه وشكر المملكة قيادةً وشعباً على الدعم والرعاية، مشيداً بالجهود الكبيرة التي بُذلت لتحقيق هذا النجاح.
وأثنى ذوو التوائم السيامية على الجهود الإنسانية الكبيرة التي تقدّمها المملكة بقيادتها الحكيمة، مؤكدين أن ما وجدوه من اهتمامٍ ودعمٍ يعكس قيم المملكة وحرصها على خدمة الإنسان.
وشهد المؤتمر الدولي للتوائم الملتصقة 2024، مشاركة واسعة من خبراء عالميين ومنظمات إنسانية كبرى، مثل اليونيسف ومنظمة الصحة العالمية، إلى جانب كِبار المسؤولين الصحيين في المملكة.
واستعرض المؤتمر الإنجازات الطبية السعودية في فصل التوائم الملتصقة، حيث تمّ إجراء أكثر من 60 عملية فصل منذ عام 1990، استغرقت ما يزيد على 750 ساعة جراحية دقيقة.
كما يناقش المؤتمر التحديات المصاحبة لجراحات التوائم الملتصقة، وسُبل التعاون الدولي لتحسين جودة العمليات المستقبلية.