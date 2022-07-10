"منى".. مشروعات عملاقة نجحت في تيسير رحلة ضيوف الرحمن

ومن الأفق، يبدو حال المشعر مبهرًا حيث تتكشف التفاصيل التي لا نحيط بها على الأرض، ويتضح حجم الأعمال المبذولة من قبل حكومة المملكة لتوفر للحجاج أيسر السبل وأفضلها.