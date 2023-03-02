لجنة التعليم الإلكتروني بدول الخليج تناقش مشروع الرخصة الوطنية لإدارة التعلم

وأكدت أهمية هذه الاجتماعات في توحيد الجهود والخروج بتوصيات من شأنها تطوير التعليم الإلكتروني وتمكينه بما يخدم متطلبات العصر وجودة المخرجات، مبينةً أن اللجنة أصدرت عددًا من التوصيات، ليعمل بها خلال الفترة القادمة، والتي يتم مناقشتها خلال الاجتماع المقبل.