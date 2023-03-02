لجنة التعليم الإلكتروني بدول الخليج تناقش مشروع الرخصة الوطنية لإدارة التعلم

عقد، أمس الخميس، الاجتماع الـ21 لأمانة لجنة مسؤولي التعليم الإلكتروني بجامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي استضافته الجامعة السعودية الإلكترونية، وذلك بحضور رئيسة الجامعة الدكتورة ليلك بنت أحمد الصفدي، وممثلي جامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول المجلس، إضافة إلى إدارة التعليم بالأمانة العامة.
وتفصيلاً، ناقش الاجتماع التوصيات السابقة للجنة وما تم خلالها، إضافة إلى بحث عدد من الموضوعات أبرزها مشروع الرخصة الوطنية لنظام إدارة التعلّم، والعائد الاستثماري في برامج التعليم الإلكتروني.
وأوضحت الدكتورة الصفدي أن التعليم الإلكتروني يحظى باهتمام بالغ ودعم غير محدود من قادة دول مجلس التعاون - أيدهم الله -، مبينةً أن الاجتماع يأتي بهدف استعراض أبرز المنجزات التي تحققت من دول المجلس في مجال التعليم، ومناقشة الخطط وآليات التنفيذ المستقبلية المقدمة من أعضاء اللجنة.
وأكدت أهمية هذه الاجتماعات في توحيد الجهود والخروج بتوصيات من شأنها تطوير التعليم الإلكتروني وتمكينه بما يخدم متطلبات العصر وجودة المخرجات، مبينةً أن اللجنة أصدرت عددًا من التوصيات، ليعمل بها خلال الفترة القادمة، والتي يتم مناقشتها خلال الاجتماع المقبل.