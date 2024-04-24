مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر يُعيد تشكيل عظام الوجه ومحجر العين لإنقاذ أربعيني من تبعات حادث سقوط من مكان مرتفع

مفيداً بأن الفريق الطبي خلص إلى ضرورة التدخل الجراحي العاجل لتخفيف الضغط القائم على الدماغ وإيقاف النزيف الداخلي ، وكذلك معالجة الكسور العظمية المختلفة بالجسم، موضحاً بأن العملية استغرقت ساعتين ونصف، وتم فيها إجراء جراحة ترميمية لإعادة تشكيل عظام الوجه وقاع العين، وذلك للمحافظة على العصب البصري، وتنظيف الجروح الغائرة، بالإضافة إلى ترميم غشاء السحايا، وذلك للحيلولة دون حدوث أية تسربات لسائل الدماغ ، إذ تكللت جهود الفريق الطبي النجاح ولله الحمد، ونقل المريض للعناية المركزة لمدة يوم واحد، بعد أن أبانت مؤشراته الحيوية استقرار وضعه الصحي ووجود تحسن واضح في الحالة العصبية وسلامة فحص العين، وقد تلقى رعاية طبية فائقة لمدة 5 أيام ، ثم خرج من المستشفى وهو بصحة جيدة.