مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر يُعيد تشكيل عظام الوجه ومحجر العين لإنقاذ أربعيني من تبعات حادث سقوط من مكان مرتفع

تمكن مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر، من إجراء عملية دقيقة لإنقاذ مريض في العقد الرابع من العمر، وذلك اثر سقوطه من مكان مرتفع وتعرضه لكسور شديدة بعظام الرأس والوجه ، وإصابات عديدة في العمود الفقري والصدر والبطن والحوض. ذكر ذلك الدكتور عبدالرزاق العوجان استشاري جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري رئيس الفريق الطبي المعالج.
والذي أضاف بأن المريض حضر للمستشفى عن طريق سيارة الإسعاف في حالة خطرة وغير مستقره، إذ تم على الفور عمل الإسعافات الأولية وإنعاشه بالسوائل الوريدية، بالإضافة إلى إجراء فحوصات دقيقة بالأشعة المقطعية (C.T Scan) على كامل الجسم والتحليل المخبرية، وقد أظهرت النتائج وجود كسور شديدة ومضاعفه بعظام الجبهة وقاع الجمجمة ومحجر العين ، مع تهشم الجيوب الأنفيه وغشاء السحايا ، وجرح غائر بالجبهة والوجه ، ونزيف وإصابات عديدة في العمود الفقري والصدر والبطن والحوض.
مفيداً بأن الفريق الطبي خلص إلى ضرورة التدخل الجراحي العاجل لتخفيف الضغط القائم على الدماغ وإيقاف النزيف الداخلي ، وكذلك معالجة الكسور العظمية المختلفة بالجسم، موضحاً بأن العملية استغرقت ساعتين ونصف، وتم فيها إجراء جراحة ترميمية لإعادة تشكيل عظام الوجه وقاع العين، وذلك للمحافظة على العصب البصري، وتنظيف الجروح الغائرة، بالإضافة إلى ترميم غشاء السحايا، وذلك للحيلولة دون حدوث أية تسربات لسائل الدماغ ، إذ تكللت جهود الفريق الطبي النجاح ولله الحمد، ونقل المريض للعناية المركزة لمدة يوم واحد، بعد أن أبانت مؤشراته الحيوية استقرار وضعه الصحي ووجود تحسن واضح في الحالة العصبية وسلامة فحص العين، وقد تلقى رعاية طبية فائقة لمدة 5 أيام ، ثم خرج من المستشفى وهو بصحة جيدة.