مدينة الملك سلمان الطبية تنقذ حاجة عراقية من نزيف دماغي حاد بتقنيات متقدمة

وأشار تجمع المدينة المنورة الصحي إلى أن هذه الحالة تُعد من أكثر الحالات العصبية تعقيدًا، حيث تعكس مستوى الجاهزية العالية والتكامل بين التخصصات الطبية المختلفة في مدينة الملك سلمان الطبية، ضمن منظومة تجمع المدينة المنورة الصحي، لخدمة ضيوف الرحمن وتقديم رعاية متقدمة في أدق الظروف الصحية.