شاهد "الورد الطائفي".. بدأ في أعالي قمم الجبال وأضحى أيقونة تراثية وتاريخًا عريقًا

وأوضح أن الورد يبقى في القدور النحاسية من 10 ساعات إلى 12 ساعة، بعد أن تُغطى بإحكام مع وجود قبة في الأعلى، لتنسيم البخار الذي يمر عبر أنابيب تكثف داخل برادات من السيراميك تحتوي على ماء بارد، وعند مرور بخار الورد يتكثف لينزل على شكل قطرات على مدار 12 ساعة، مشيرًا إلى أن في هذه الخطوات يستخرج منها ماء الورد المقطر من مرحلة الغلي الأولى وأصبح مركزاً بدهنه، يضاف إلى قدر ثاني به مجموعة جديدة، لتبدأ العملية السابقة نفسها من جديد، من تسخين وغليان ثم تكثيف حتى ينتج ماءً أكثر تركيزاً، يطلق عليه "ماء العروس" ومن هنا تتكون ثلاث منتجات من عملية غلي الورد، الأول ماء ورد عادي غير مركز، والثاني ماء ورد مركز، أي ماء العروس، والثالث دهن الورد الأغلى عالميًا.