بعد استيفاء جميع معايير الجودة المهنية عالميًا.. "مصادر الجزيرة" تحصد "الآيزو" في نظام البيئة

وحرصت الشركة على الحصول على شهادة الآيزو (14001:2015)، إحدى أهم الشهادات التي صنعت بيئة عمل وطنية ممتازة جديرة بالثقة والاحترام في مجال نظام إدارة البيئة، والتي تعد أساس الانطلاقة والاستثمار عندما تحافظ الشركات والمؤسسات الكبرى على بيئتها الوطنية من حولها، وتلتزم بحمايتها وتنميتها وهي من الأمور المشجعة على مزيد من التطور والنماء للوطن والإنسان، لأن هدف هذه الشركات هو تنمية الوطن وخدمته وتقديم الأفضل له ومن ذلك حماية بيئته وحماية الإنسان السعودي من أي مخاطر تتعرض لها بيئته بكل تفاصيلها.