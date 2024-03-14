بعد استيفاء جميع معايير الجودة المهنية عالميًا.. "مصادر الجزيرة" تحصد "الآيزو" في نظام البيئة

دأبت شركة مصادر الجزيرة التجارية في المملكة العربية السعودية منذ انطلاقتها الأولى في مجال تجارة الجملة والتجزئة للمقطورات والصهاريج وقطع غيار الشاحنات والمعدات الثقيلة، على ترسيخ قاعدة العمل المتقن والجودة المتناهية لتقديم أفضل الخدمات التنافسية بما يؤهلها لأن تصبح الشركة رقم واحد في مجالها.
وحرصت إدارة الشركة كثيرًا على استيفاء جميع معايير الجودة المهنية المصرح بها عالميًا، والتي بموجبها حصلت على التراخيص اللازمة، ونالت أيضًا الشهادات المستحقة في مختلف مجالات الجودة والمعايير المهنية التي تقدمها شهادة الآيزو العالمية.
وحرصت الشركة على الحصول على شهادة الآيزو (14001:2015)، إحدى أهم الشهادات التي صنعت بيئة عمل وطنية ممتازة جديرة بالثقة والاحترام في مجال نظام إدارة البيئة، والتي تعد أساس الانطلاقة والاستثمار عندما تحافظ الشركات والمؤسسات الكبرى على بيئتها الوطنية من حولها، وتلتزم بحمايتها وتنميتها وهي من الأمور المشجعة على مزيد من التطور والنماء للوطن والإنسان، لأن هدف هذه الشركات هو تنمية الوطن وخدمته وتقديم الأفضل له ومن ذلك حماية بيئته وحماية الإنسان السعودي من أي مخاطر تتعرض لها بيئته بكل تفاصيلها.
وتنص شهادة الآيزو (14001:2015) على أن نظام الإدارة البيئية للشركة يلبي متطلبات المعايير العالمية المطلوبة، وهي خطوة تليها خطوات مدروسة ومتقنة، وتشرف عليها إدارة الشركة بحكمة واقتدار، ويرسم وينفذ لها نخبة من أفضل الكفاءات الحاصلين على أعلى الشهادات وفقًا لرؤية الإدارة.