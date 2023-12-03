هذه قصة الست سعفات بالشعار.. "الخريف": في "إكسبو الرياض" 7 فوائد وحراك استثماري كبير

ويؤكد "الخريف" على فلسفة معرض الرياض، ويقول: "في عصر التغيير المتسارع، يتطلع "الرياض إكسبو" إلى غدٍ أفضل للعالم أجمع، غد يعيش فيه الإنسان عمرًا أطول بفضل التقدم الطبي، غد تكتشف فيه أدوية لأمراض لا يوجد لها علاج من قبل، وغد يعيش الناس فيه بصحة أفضل، خاصة مع تزايد نفقات الرعاية الصحية الحكومية، بسبب ارتفاع مستويات الشيخوخة.. من هذا المنطلق يهدف الرياض إكسبو إلى الإسهام في توفير بيئة محفزة لجميع الأجيال، تقدم فرصًا للشباب، وتوفر عناية أفضل للمسنين، وتحقق رفاهية للأمهات والأطفال، ويهدف أيضا الرياض إكسبو من خلال اختيار موضوع "غد أفضل" إلى تسخير العلوم والتكنولوجيا من أجل الإنسانية، بدعم الابتكار المسؤول وتقليص الفجوة الرقمية، وتوظيف الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء مع بذل الجهد نحو تقليل الاتكالية على التقنية وتجنب مخاطرها، بتزامن تام مع أهداف التنمية المستدامة".