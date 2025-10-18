تدخل جوي عاجل ينقذ مصابة بسكتة دماغية ويقلّص زمن النقل من ساعتين إلى 23 دقيقة

في استجابة سريعة وحاسمة، تمكّنت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة القصيم من نقل مريضة تعاني من أعراض السكتة الدماغية إلى مستشفى بريدة المركزي خلال 23 دقيقة فقط، بعد تفعيل الإسعاف الجوي وتقليص زمن النقل الذي كان سيستغرق ساعتين عبر الإسعاف الأرضي.

وكانت الفرق الإسعافية قد باشرت بلاغًا عن وجود مريضة داخل مركبة مع ذويها على أحد الطرق بمحافظة الرس، حيث تبين أن المريضة – في بداية العقد الرابع من العمر – تعاني من أعراض تشير إلى سكتة دماغية.

وفور تأكيد الحالة، تم تفعيل مسار السكتة الدماغية، وهو مسار طبي متخصص يهدف إلى تسريع نقل المصابين إلى المراكز المتخصصة خلال الوقت الذهبي، لتفادي حدوث مضاعفات أو تلف بأنسجة الدماغ.

وبتنسيق متكامل بين الإسعاف الأرضي والجوي، تم تحديد نقطة التقاء لتأمين موقع هبوط الطائرة، حيث جرى نقل الحالة جوًا إلى مستشفى بريدة المركزي في وقت قياسي، الأمر الذي ساهم في تعزيز فرص العلاج السريع وتخفيف مضاعفات الإصابة.

من جانبه، أكد مدير عام فرع الهيئة بالقصيم، خالد بن صالح الخضر، أن تفعيل المسار أسهم بشكل كبير في تحسين فرص النجاة لمرضى السكتة الدماغية، من خلال تقليل زمن الاستجابة وتقديم الإسعافات الطبية العاجلة.

وأوضح أن غرفة التحكم العملياتي تعمل على مدار الساعة لاستقبال البلاغات عبر الرقم الموحد 997 أو تطبيق "أسعفني"، الذي يتيح طلب المساعدة بسهولة عبر الأجهزة الذكية، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تأتي ضمن التزام الهيئة بتقديم رعاية طبية متخصصة وسريعة للمصابين في جميع أنحاء المملكة.