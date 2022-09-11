"أمين الشرقية" يناقش الحلول الهندسية العاجلة لرفع كفاءة الطرق بالدمام

ناقش أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير، الحلول الهندسية العاجلة لرفع كفاءة الطرق بحاضرة الدمام، ورصد مستوى السلامة المرورية وتقديم الحلول المناسبة فيها، مع استكمال عمليات تحسين تقاطعات الطرق وربط الأحياء.
واستعرض الجبير، خلال اجتماع اليوم، الذي حضره عددٌ من المسؤولين، أبرز الحلول الهندسية للطرق بهدف رفع كفاءتها، ووضع حركة السير فيها، ونتائج دراسة مستوى الخدمة، ونسب السلامة المرورية بعدد من الطرق المخطط لتحسينها، كما تم الاطلاع على أهم القراءات المحدثة للتصاميم؛ ووضع الطرق والتقاطعات الأكثر حاجة للدخول في خطط التحسين، وسبل المعالجة الممكنة والمقترحات، واستكمال دراسة الطرق وقياس إمكانية تحمل مساراتها لحركة السير المتزايدة مما يستوجب الوقوف بشكل دوري على مستجدات هذه الطرق.
وأكد ضرورة تحسين تصاميم الطرق وأهمية دراستها من جميع الجوانب الهندسية، وإيجاد حلول ضمن خطط الفريق في تحسين الطرق واعتماد أفضل المواصفات وأساليب المعالجة، والوقوف على مدى جودة وكفاءة الطرق ضمن التصاميم الهندسية لمداخل الطرق والتقاطعات ووضع المقاييس المناسبة ورسم الطرق وإعادة تحسينها، وذلك لتحسين حركة سير المركبات ومستخدميها.