"أمين الشرقية" يناقش الحلول الهندسية العاجلة لرفع كفاءة الطرق بالدمام

واستعرض الجبير، خلال اجتماع اليوم، الذي حضره عددٌ من المسؤولين، أبرز الحلول الهندسية للطرق بهدف رفع كفاءتها، ووضع حركة السير فيها، ونتائج دراسة مستوى الخدمة، ونسب السلامة المرورية بعدد من الطرق المخطط لتحسينها، كما تم الاطلاع على أهم القراءات المحدثة للتصاميم؛ ووضع الطرق والتقاطعات الأكثر حاجة للدخول في خطط التحسين، وسبل المعالجة الممكنة والمقترحات، واستكمال دراسة الطرق وقياس إمكانية تحمل مساراتها لحركة السير المتزايدة مما يستوجب الوقوف بشكل دوري على مستجدات هذه الطرق.