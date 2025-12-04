المملكة تسجّل رقمًا عالميًا في موسوعة غينيس كأكبر عدد من المشاهدين لدروس مباشرة عن التطوع

وكُشف عن هذا الإنجاز خلال أعمال منتدى القطاع غير الربحي الدولي المقام في الرياض، حيث شهد الحفل حضور ممثّل رسمي من موسوعة غينيس؛ الذي أعلن اعتماد الرقم القياسي بعد أن بلغ عدد المشاهدين المتزامنين لدرس تطوعي بثّه المركز عبر منصة "يوتيوب" بتاريخ 2 ديسمبر الجاري 2,135 مشاهدًا مباشرًا في اللحظة نفسها، وهو أعلى رقم عالمي يسجل في هذا المجال.