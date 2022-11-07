بالفيديو.. مقطع تكسير الأطباق بإحدى كليات الطب يثير ردود فعل غاضبة.. وأكاديمي بالجامعة يكشف التفاصيل

وتفصيلاً، كشف الدكتور مشعل العقيل تفاصيل المقطع المنتشر لمجموعة من الطلاب، وهي الواقعة التي حدثت في جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية بفرعها بالأحساء، وهم يقومون بـ"تكسير صحون" بحجة إزالة الضغوطات، وتحسين الصحة النفسية.. وقال: "كانت الفعالية الأساسية محاضرة تتحدث عن التوازن النفسي بين الحياة الاجتماعية والحياة الأكاديمية. وعلى هامش المحاضرة كان هناك اجتهاد غير موفَّق من بعض الطلاب بإقامة هذه الفعالية لجذب الانتباه والحضور للمكان، ولم تكن مقررة من ضمن النشاط ووصفه المرفوع لعمادة شؤون الطلاب بالجامعة".