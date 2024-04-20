بدء تطبيق نظام الرصد الآلي على مخالفات الشاحنات والحافلات في مختلف المناطق غداً

وكانت الهيئة العامة للنقل قد أطلقت ثلاث مراحل لنظام الرصد الآلي على الطرق، حيث تم تطبيق المرحلة الأولى على سيارات الأجرة في 13 مارس 2022م، فيما يتعلق بالمرحلة الثانية، تم تطبيقها على حافلات النقل المدرسي في 1 فبراير 2023م، أما المرحلة الثالثة المخصّصة للشاحنات والحافلات، فتم تحديد تاريخ التطبيق في 21 أبريل 2024م.