بدء تطبيق نظام الرصد الآلي على مخالفات الشاحنات والحافلات في مختلف المناطق غداً

يبدأ غداً الأحد، 21 أبريل، تطبيق نظام الرصد الآلي على مخالفات الشاحنات والحافلات في مختلف مناطق المملكة، فيما يتعلق بأنشطة نقل البضائع، وتأجير الشاحنات، وحافلات النقل الدولي.
وتتضمن المخالفات التي سيتم رصدها على وجه الخصوص، تشغيل شاحنة أو حافلة دون الحصول على بطاقة تشغيل، وتشغيل شاحنة أو حافلة ببطاقة منتهية الصلاحية، وتشغيل حافلة تجاوزت العمر التشغيلي المحدّد.
وكانت الهيئة العامة للنقل قد أطلقت ثلاث مراحل لنظام الرصد الآلي على الطرق، حيث تم تطبيق المرحلة الأولى على سيارات الأجرة في 13 مارس 2022م، فيما يتعلق بالمرحلة الثانية، تم تطبيقها على حافلات النقل المدرسي في 1 فبراير 2023م، أما المرحلة الثالثة المخصّصة للشاحنات والحافلات، فتم تحديد تاريخ التطبيق في 21 أبريل 2024م.