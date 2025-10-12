هيئة التراث تحصد 3 جوائز عالمية لمنتجات حرفية سعودية

يُذكر أن قطاع الحرف اليدوية يُعد أحد القطاعات الخمسة الرئيسة التي تُشرف عليها الهيئة، إلى جانب قطاعات الآثار، والتراث العمراني، والتراث غير المادي، والتراث العالمي، ضمن استراتيجية شاملة لتعزيز الهوية الثقافية السعودية عالميًا.