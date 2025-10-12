هيئة التراث تحصد 3 جوائز عالمية لمنتجات حرفية سعودية

في إنجاز دولي جديد، حصد قطاع الحرف اليدوية بهيئة التراث ثلاث جوائز عالمية مرموقة، تأكيدًا على تميّز البرامج والمبادرات التي تنفذها الهيئة لحفظ التراث الثقافي السعودي واستدامته.
وحصلت الهيئة على جائزتين ضمن جوائز "Better Future – London" العالمية للتصميم؛ حيث نال بيت الحرفيين في أملج الجائزة الذهبية عن فئة تصميم المنتجات، فيما حصد معرض "بنان" في نسخته الثانية الجائزة الفضية عن فئة التصميم الداخلي للمعارض.
كما فازت الهيئة بـ جائزة نيويورك العالمية لتصميم المنتجات (NY Product Design Awards) عن عمل "جدارية حرفة القعايد"، الذي يُعد من أبرز أعمال بيت الحرفيين في جازان.
وتُعد هذه الجوائز تتويجًا للجهود التي تبذلها هيئة التراث في تمكين الحرفيين والحرفيات السعوديين، وتعزيز جودة المنتجات الحرفية المحلية بما يجمع بين الأصالة والابتكار.
ويأتي هذا التميّز ثمرةً لمبادرات استراتيجية تقودها الهيئة، من أبرزها مبادرة "بيوت الحرفيين" المنتشرة في عدد من مناطق المملكة، والتي تهدف إلى الحفاظ على الثروة الثقافية غير المادية، وتمكين الحرفيين، وإبراز جماليات الحرف السعودية الأصيلة بتصاميم حديثة مستوحاة من التراث المحلي.
يُذكر أن قطاع الحرف اليدوية يُعد أحد القطاعات الخمسة الرئيسة التي تُشرف عليها الهيئة، إلى جانب قطاعات الآثار، والتراث العمراني، والتراث غير المادي، والتراث العالمي، ضمن استراتيجية شاملة لتعزيز الهوية الثقافية السعودية عالميًا.