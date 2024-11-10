أبو الغيط: القمة العربية والإسلامية غير العادية فرصة لحشد الجهد من أجل وقف العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أن القمة العربية والإسلامية غير العادية التي ستعقد في الرياض تمثل فرصة مهمة لحشد الجهد للدول العربية والإسلامية من أجل وقف العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان وهي تعقد بعد عام على احتضان الرياض للقمة الأولى بما يسمح بمراجعة المواقف ومنهجية العمل لدعم الفلسطينيين واللبنانيين.