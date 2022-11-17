الشركة الوطنية للخدمات الأمنية "سيف" شريك استراتيجي لـلمؤتمر الدولي العاشر للجمعية الدولية للأمن الصناعي

كما تمت زيارة مركز سيف للقيادة والتحكم بالمعرض، حيث اطلع سموه الكريم على شرح مفصل حول آلية عمل المركز، تخلل ذلك إطلاق أول طائرة بدون طيار(عين سيف) تحت تشغيل وإشراف كوادر وطنية من أبناء وبنات الوطن للمراقبة الجوية التي تشكل إحدى الحلول والخدمات الأمنية للشركة. كما تعمل الشركة الوطنية للخدمات الأمنية (سيف) على توطين المعرفة،ورفع الجودة والخدمة المقدمة في مجال الأمن المدني الخاص،إضافة إلى تطوير وتنمية قطاع الحراسات والخدمات الأمنية الخاصة عبر تقديم مجموعة من الخدمات، التي تتماشى مع أفضل المعايير والتقنيات المطبقة من خلال الاستشارات الأمنية، والحلول الأمنية المتكاملة وبرامج التدريب والتطوير.