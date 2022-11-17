الشركة الوطنية للخدمات الأمنية "سيف" شريك استراتيجي لـلمؤتمر الدولي العاشر للجمعية الدولية للأمن الصناعي

تحت رعاية وحضور من صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود – أمير المنطقة الشرقية – وبرفقة الرئيس التنفيذي لشركة "أرامكو السعودية" والوفد المرافق ضمن المؤتمر العاشر للجمعية الدولية للأمن الصناعي الأول من نوعه في الشرق الأوسط تحت عنوان "الأمن ممكن للنمو الاقتصادي"، حظيت الشركة الوطنية للخدمات الأمنية الشريك الاستراتيجي -والمملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة- للمؤتمر بزيارة سموه الكريم والوفد المرافق، حيث استعرض الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للخدمات الأمنية (سيف) الأستاذ تركي بن معتوق الثنيان رؤية الشركة في إعادة تشكيل قطاع الخدمات الأمنية الخاصة في المملكة من خلال إيجاد منظومة متكاملة بهدف الإرتقاء بالقطاع.
كما تمت زيارة مركز سيف للقيادة والتحكم بالمعرض، حيث اطلع سموه الكريم على شرح مفصل حول آلية عمل المركز، تخلل ذلك إطلاق أول طائرة بدون طيار(عين سيف) تحت تشغيل وإشراف كوادر وطنية من أبناء وبنات الوطن للمراقبة الجوية التي تشكل إحدى الحلول والخدمات الأمنية للشركة. كما تعمل الشركة الوطنية للخدمات الأمنية (سيف) على توطين المعرفة،ورفع الجودة والخدمة المقدمة في مجال الأمن المدني الخاص،إضافة إلى تطوير وتنمية قطاع الحراسات والخدمات الأمنية الخاصة عبر تقديم مجموعة من الخدمات، التي تتماشى مع أفضل المعايير والتقنيات المطبقة من خلال الاستشارات الأمنية، والحلول الأمنية المتكاملة وبرامج التدريب والتطوير.
وقد عبر الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للخدمات الأمنية (سيف) الأستاذ تركي بن معتوق الثنيان عن امتنانه لزيارة صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف وتشريفه لجناح الشركة ومركز سيف للقيادة والتحكم، وشهد سموه الكريم توقيع العديد من مذكرات التفاهم من ضمنها توقيع اتفاقية مع شركة أرامكو السعودية للتعاون في مجال التدريب والتطوير، وتوقيع اتفاقية مع شركة ثالس الفرنسية الهادفة للحلول الأمنية التقنية.
ويجمع المؤتمر للجمعية الدولية للأمن الصناعي في نسخته العاشرة أكثر من 100 منظمة محلية وعالمية وخبراء مختصين في مجال الأمن الصناعي وعقد ما يقارب من 33 جلسة ومحاضرة حول حماية المنشآت الحساسة وإدارة المخاطر ودور التحول الرقمي والتقنيات الحديثة في الحماية الأمنية، وتطوير القوى العاملة في مجال الأمن الصناعي.