مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالسويدي يزيل ورماً نازفاً بالمعدة والمريء بجراحة متقدمة

أجرى مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالسويدي، عملية متقدمة لاستئصال ورم نازف نشأ في منطقة التقاء المرئي بالمعدة، ووضع التدخل الطبي الناجح حداً لمعاناة مراجعة تبلغ من العمر "80" عاماً، مع حزمة أعراض حادة، ذكر ذلك د. عماد الجهني استشاري الجراحة العامة وجراحة السمنة وأورام الجهاز الهضمي، ورئيس الفريق الطبي المعالج.
الذي أضاف أن السيدة راجعت المستشفى وهي تعاني من تقيؤ دموي وهبوط في مستوى الهيموغلوبين، وألم بالبطن والشعور بالتعب والضعف، مع صعوبة البلع، وأوضح د. الجهني أن الفريق الطبي حاول في البداية إيقاف النزيف باستخدام تقنية المنظار العلاجي، إلا أن تلك المحاولات لم تنجح، حيث ظل النزيف مستمراً، فتم وضع خطة علاجية دقيقة، ارتكزت على التدخل الجراحي، وتم إخضاعها لعملية منظار جراحي، جرى فيها استئصال الكتلة الورمية بالكامل وبشكل آمن، مع المحافظة على سلامة المعدة والمريء، واستمرت العملية لمدة "3" ساعات، وتكللت جهود الفريق الطبي ولله الحمد بالنجاح.
واستطرد قائلاً أن المراجعة تم تحويلها مباشرة من غرفة العميات إلى جناح التنويم بمؤشرات حيوية جيدة، وبقيت محاطة بالعناية الطبية الحثيثة، لعدة أيام تحسنت خلالها حالتها الصحية، وغادرت المستشفى مشياً على قدميها.
وأضاف د. الجهني أن فحوصات ما بعد العملية أكدت نجاح التدخل الطبي وإزالة الورم بالكامل، إضافة إلى أن المراجعة تخلصت من كافة الأعراض التي عانت منها قبل العملية واستعادت حياتها الطبيعية.
الجدير بالذكر أن قسم الجراحة في مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالسويدي، يضم طاقماً من أمهر الجراحين ذوي المؤهلات العالية والخبرات المتميزة، ويعاونهم كفاءات متخصصة في التخدير من حملة أعلى الشهادات والخبرات الرفيعة التي تضمن اختيار الجرعة المناسبة لكل حالة على حدة، ويتميز القسم كذلك بتوفر التخصصات الدقيقة كجراحات الثدي والأورام، وجراحات القولون والمستقيم، بالإضافة إلى جراحة الصدر والحوادث، والأوعية الدموية وغيرها من الجراحات التي تجرى بأحدث التجهيزات الطبية.