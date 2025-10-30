مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالسويدي يزيل ورماً نازفاً بالمعدة والمريء بجراحة متقدمة

الذي أضاف أن السيدة راجعت المستشفى وهي تعاني من تقيؤ دموي وهبوط في مستوى الهيموغلوبين، وألم بالبطن والشعور بالتعب والضعف، مع صعوبة البلع، وأوضح د. الجهني أن الفريق الطبي حاول في البداية إيقاف النزيف باستخدام تقنية المنظار العلاجي، إلا أن تلك المحاولات لم تنجح، حيث ظل النزيف مستمراً، فتم وضع خطة علاجية دقيقة، ارتكزت على التدخل الجراحي، وتم إخضاعها لعملية منظار جراحي، جرى فيها استئصال الكتلة الورمية بالكامل وبشكل آمن، مع المحافظة على سلامة المعدة والمريء، واستمرت العملية لمدة "3" ساعات، وتكللت جهود الفريق الطبي ولله الحمد بالنجاح.