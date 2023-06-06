"تمكين وتميز".. جامعة جدة تنظم ملتقى المرأة السعودية بحضور "لطيفة بنت ثنيان"

واستضاف الملتقى الأميرة لطيفة بنت ثنيان بن محمد آل سعود رئيسة مجلس إدارة الجمعية السعودية لأولياء أمور ذوي الإعاقة للمحاورة في جلسة بعنوان (رائدات في العمل الاجتماعي)، حيث أكدت حرص الجمعية على مواكبة الشأن العالمي المتوافق مع خطتها الاستراتيجية والتي عززت المرأة من أشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى الإسهام في التثقيف المجتمعي في مختلف قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة ذات البعد العلمي والاجتماعي والتي تلبي تطلعات الرؤية السعودية في جوانب شتى.