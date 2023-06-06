"تمكين وتميز".. جامعة جدة تنظم ملتقى المرأة السعودية بحضور "لطيفة بنت ثنيان"

نظمت جامعة جدة ممثلة بكلية القانون والدراسات القضائية بالتعاون مع لجنة شؤون الأسرة والتنمية الاجتماعية بالمجلس المحلي بمحافظة جدة وكرسي جامعة جدة للدعم المجتمعي اليوم الثلاثاء ملتقى المرأة السعودية "تمكين وتميز" برعاية رئيس جامعة جدة الدكتور عدنان بن سالم الحميدان, ووفقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030 لبرنامج التحول الوطني من خلال جلسات حوارية شارك فيها نخبة من المتميزين والمتخصصين.
واستضاف الملتقى الأميرة لطيفة بنت ثنيان بن محمد آل سعود رئيسة مجلس إدارة الجمعية السعودية لأولياء أمور ذوي الإعاقة للمحاورة في جلسة بعنوان (رائدات في العمل الاجتماعي)، حيث أكدت حرص الجمعية على مواكبة الشأن العالمي المتوافق مع خطتها الاستراتيجية والتي عززت المرأة من أشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى الإسهام في التثقيف المجتمعي في مختلف قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة ذات البعد العلمي والاجتماعي والتي تلبي تطلعات الرؤية السعودية في جوانب شتى.
وخصص الملتقى جلسة عن إبراز جهود المملكة في حماية حقوق المرأة باستضافة منى العتيبي مدير عام فرع هيئة حقوق الإنسان بمنطقة مكة المكرمة وسميرة الغامدي العضو المؤسس ورئيسة مجلس إدارة جمعية حماية الأسرة لتوضيح حقوق المرأة وأهم النصائح الاجتماعية وطرق التواصل مع مراكز الحماية.
كما حظيت المرأة السعودية بدعمها الأنظمة الوطنية في حفظ حقوقها في مختلف المجالات بمشاركة المحامية بيان زهران محامية ومستشارة قانونية وموثقة معتمدة. متخصصة في قضايا الأحوال الشخصية والمحامية خلود الغامدي. محامية مرخصة متخصصة في قضايا الأحوال الشخصية في الجلسة الأخيرة التي سلطت الضوء على أهم التنظيمات القانونية التي تتعلق بالمرأة وحقوقها وتمكينها.
وكرّمت وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات د.شذا بنت جميل خصيفان المشاركين في الملتقى مشددة على دور المرأة السعودية التي تبوأت مناصب قيادية وشاركت في محافل دولية، وترأست أكبر المؤتمرات العلمية والثقافية في عدة مجالات تحت ظل قيادة حكيمة منحت المرأة كل سبل التمكين.