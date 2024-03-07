تطبق سنن الهدي النبوي في الوسطية.. "شؤون الحرمين" تنشر رسالة الإسلام بعدة لغات

وتعمل وحدة الأرشفة الصوتية على حفظ جميع الخطب بالسجد الحرام، والبرامج الموسمية، عبر أرشيف خاص بها، وملفات خاصة بعد التأكد من المحتوى، من حيث جودة الصوت، ومدة المقطع الذي تم أرشفته، وعمل نسخة احتياطية لها، من خلال استخراج المحتوى الصوتي عبر الأجهزة الخاصة بالبث الرقمي بعد الخطب والدروس والتأكد من جودة الصوت، والمدة الزمنية له، ورفع المقاطع الصوتية عبر منصة منارة الحرمين.