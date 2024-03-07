تطبق سنن الهدي النبوي في الوسطية.. "شؤون الحرمين" تنشر رسالة الإسلام بعدة لغات

تعمل الهيئة العامة لشؤون المسجد الحرم والمسجد النبوي ممثلة في خدمات اللغات والترجمة على نشر رسالة الإسلام من منبر المسجد الحرام وأروقته وإيصالها للعالم الإسلامي أجمع بعدة لغات، مطبقةً سنن الهدي النبوي في الوسطية والاعتدال.
وتقوم الإدارة العامة للبث الرقمي باللغات بالأعمال التقنية المختصة بمجال بث موجات الراديو القصيرة FM وكذلك البث الرقمي عبر المنصة الرقمية، وأجهزة البث الرقمي والإذاعي بمواقع المسجد الحرام بالتوسعة السعودية الثانية وبمشعر عرفات وغرفة تحكم متكاملة في مبنى التبريد والخدمات بأجياد، بكادر فني وتقني مختص في مجال هندسة الإلكترونيات، والاتصالات، والشبكات، والحاسب الآلي، إضافة إلى بث جميع الخطب بالمسجد الحرام، عبر منصة منارة الحرمين وعبر أثير FM.
ومن الخدمات التي تقدم عبر البث الرقمي، بث الترجمة الفورية لخطب الجمعة بالمسجد الحرام بعدد 10 لغات، وبث الترجمة الفورية لخطب صلاة الاستسقاء والخسوف والكسوف، وترجمة دروس المسجد الحرام، وترجمة خطبتي عيد الأضحى وعيد الفطر المبارك، وبث ترجمة خطبة يوم عرفة، والبث المباشر (24) ساعة عبر منصة منارة الحرمين وعبر أثير FM، وبث الترجمة الفورية للبرامج والمبادرات لموسمي العمرة والحج.
وتعمل وحدة الأرشفة الصوتية على حفظ جميع الخطب بالسجد الحرام، والبرامج الموسمية، عبر أرشيف خاص بها، وملفات خاصة بعد التأكد من المحتوى، من حيث جودة الصوت، ومدة المقطع الذي تم أرشفته، وعمل نسخة احتياطية لها، من خلال استخراج المحتوى الصوتي عبر الأجهزة الخاصة بالبث الرقمي بعد الخطب والدروس والتأكد من جودة الصوت، والمدة الزمنية له، ورفع المقاطع الصوتية عبر منصة منارة الحرمين.
ويتم من خلالها إرشاد السائلين وتوجيههم إلى أماكن الاستدلال داخل المسجد الحرام والساحات الخارجية بأكثر من 50 لغة منها ( الإنجليزية - الفرنسية - الملايوية - الفارسية - الأردية - الروسية - الصينية - الهوسا - التركية - البنغالية) وغيرها من اللغات.
وتؤدي الفرق دورها عبر الإرشاد الزماني الذي من خلاله يتم إثراء القاصدين بأوقات الصلوات والدروس والمحاضرات ومواعيد زيارة المعارض، كذلك يقوم الإرشاد الثقافي عبر تزويد القاصدين بالمعلومات الثقافية والتاريخية والأرقام المتعلقة بالمسجد الحرام، وتعريف المستفيدين على خدمات الترجمة المباشرة للخطب والدروس، وخدمة البث المباشر الإلكتروني، والمنصات والوسائل كأثير الراديو وترددات البث، بالإضافة إلى خدمة توزيع السماعات اللاسلكية للقاصدين للاستفادة من خدمات البث المباشر للخطب والدروس.
وتشمل تلك الخدمات التي تقدمها الإدارة البطاقة الإرشادية باللغات، وهي بطاقة تحتوي على مجموعة من الروابط (BARCODE) الهامة لتسهيل عملية الوصول إلى الخدمات الإلكترونية المقدمة من وكالة اللغات والترجمة، ومنها باركود وتطبيق منصة منارة الحرمين، التي يستطيعون من خلالها الاستماع لترجمة المباشرة للخطب والدروس العلمية بعدة لغات، ويستطيعون أيضًا الحصول على جميع الخطب والدروس المترجمة مسبقًا.
وتعنى بترجمة الخطب باللغات المعتمدة، واقتباسات ومقتطفات، ودعم ترجمات الإدارات الأخرى بالهيئة، وترجمة الكتب والمطويات، وترجمة دروس أصحاب المعالي والفضيلة، وترجمة اللوحات الإرشادية والشاشات الإلكترونية بالمسجد الحرام.