لمدة 5 أيام في المدارس "تعليم الرياض" يحتفي باليوم الدولي للتسامح

وقال الثميري أن الاحتفاء باليوم الدولي للتسامح يأتي تأكيداً لأهمية تعزيز قيم التسامح والاعتدال من خلال البرامج، والأنشطة الطلابية مشيراً إلى أن الإدارة وجّهت المدارس للاحتفاء باليوم الدولي للتسامح وفق الخطة التي تركز على رسائل اتصالية تستهدف المنظومة التعليمية بشكل عام، حيث تضمنت محاور الرسائل الاتصالية قيم التسامح وتأثيرها في استدامة العلاقات الإنسانية وتكوين مجتمعات متماسكة، ومساعدتها في بناء علاقات قائمة على التفاهم والاحترام المتبادل.