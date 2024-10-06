الرياض.. تنفيذ أكثر من 8,500 جولة رقابية ورفع 1,800 مخالفة لتعزيز الامتثال والاستدامة البيئية

كما شملت الأعمالُ زراعةَ وتشجير إحدى وثلاثين ألفًا ومائة وتسع وسبعين من الشجر والزهور، ومباشرة ثمانية آلاف وخمسمائة وخمسة وتسعين بلاغًا واردًا إلى مركز 940 وتطبيق "مدينتي"، وإنتاج اثنتين وثلاثين ألفًا وأربع وعشرين شتلة، وتنفيذ مائة وتسع وعشرين حملة مشتركة.