الرياض.. تنفيذ أكثر من 8,500 جولة رقابية ورفع 1,800 مخالفة لتعزيز الامتثال والاستدامة البيئية

أعلنت أمانةُ منطقة الرياض عن إحصائياتها في تعزيز الامتثال والاستدامة البيئية في الفترة من 27 سبتمبر إلى 3 أكتوبر؛ لرفع جودة الحياة وتحسين المشهد الحضري في مدينة الرياض، عبر تنفيذ أعمالها وفق الخطط الرقابية الدورية، وتلبية طلبات السكان والزوار.
وشملت الأعمالُ تنفيذَ ثمانية آلاف وخمسمائة وخمس عشرة جولة رقابية، ورصد ألف وثمانمائة واثنتي عشرة مخالفة للصحة العامة، وتنفيذ ألف ومائتين وست وأربعين جولة لمكافحة الحشرات، ومعالجة اثنتين وسبعين ألفًا ومائتي حاوية.
كما شملت الأعمالُ زراعةَ وتشجير إحدى وثلاثين ألفًا ومائة وتسع وسبعين من الشجر والزهور، ومباشرة ثمانية آلاف وخمسمائة وخمسة وتسعين بلاغًا واردًا إلى مركز 940 وتطبيق "مدينتي"، وإنتاج اثنتين وثلاثين ألفًا وأربع وعشرين شتلة، وتنفيذ مائة وتسع وعشرين حملة مشتركة.
ويشار إلى أنّ أعمال الامتثال التي تقوم بها الأمانة تأتي تنفيذًا لاستراتيجيتها ومبادراتها في رفع جودة الحياة، وتقديم خدمات مميزة، وتلبية طلبات السكان، وفق أعلى المعايير البيئية والصحية والحضرية، ورفع جودة الأعمال، والتأكد من تطبيق إجراءات السلامة العامة بما يجعل الرياض عامرة مزدهرة مستدامة.