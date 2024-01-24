ما دور المصمم الفرنسي جاك جارسيا؟ "بوتيك" تعلن شركاءها في تطوير قصر الحمراء التاريخي

أعلنت مجموعة "بوتيك" شركة الضيافة المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، الهادفة إلى تطوير وإدارة وتشغيل سلسلة من القصور التاريخية والثقافية الشهيرة في المملكة وتحويلها إلى فنادق بوتيك فائقة الفخامة، عن شراكتها مع كل من شركة التصميم المعمارية OBMI معماريًّا رئيسًا، والمصمم الداخلي الفرنسي جاك جارسيا مصممًا داخليًّا لقصر الحمراء في جدة.