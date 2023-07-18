"الأرصاد" يُنبِّه 8 مناطق: أمطار متوسطة ورياح وأتربة مثارة وموجة حارة

وتشهد المنطقة الشرقية رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية، وتشمل الحالة الاحساء والعديد، وتستمر حتى الساعة الـ22.00 من مساء الأربعاء، فيما تشهد المنطقة موجة حارة وارتفاع درجات الحرارة لأعلى من 48 درجة، وتشمل الأحساء والعديد وبقيق والجبيل والخبر والدمام والقطيف ورأس تنورة والخفجي والنعيرية وحفر الباطن وقرية العليا، وتستمر حتى الساعة الـ 16.00 من مساء الأربعاء.