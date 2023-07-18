"الأرصاد" يُنبِّه 8 مناطق: أمطار متوسطة ورياح وأتربة مثارة وموجة حارة

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق (مكة المكرمة والمدينة المنورة وجازان وحائل والشرقية وعسير والرياض والقصيم).
وتفصيلاً، نبَّه المركز منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة القنفذة والليث والخرمة والمويه وتربة ورنية، وتستمر حتى الساعة الـ 22.00 من مساء الأربعاء.
وتشهد منطقة عسير رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة البرك والقحمة والعرين وبيشة وتثليث وطريب، وتستمر حتى الساعة الـ 22.00 من مساء الأربعاء، فيما تشهد المنطقة أمطارًا متوسطة على النماص وبلقرن وتنومة وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الأربعاء.
وكذلك تشهد منطقة الرياض رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة عفيف، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الأربعاء.
ونبه المركز منطقة القصيم بأنها تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الفوارة والنبهانية ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الأربعاء.
وتشهد المنطقة الشرقية رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية، وتشمل الحالة الاحساء والعديد، وتستمر حتى الساعة الـ22.00 من مساء الأربعاء، فيما تشهد المنطقة موجة حارة وارتفاع درجات الحرارة لأعلى من 48 درجة، وتشمل الأحساء والعديد وبقيق والجبيل والخبر والدمام والقطيف ورأس تنورة والخفجي والنعيرية وحفر الباطن وقرية العليا، وتستمر حتى الساعة الـ 16.00 من مساء الأربعاء.
ونبه المركز منطقة حائل بأنها تشهد رياحًا نشطة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الحائط والسليمي والشملي والغزالة وسميراء، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الأربعاء.
وتشهد منطقة المدينة المنورة رياحًا نشطة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة المدينة المنورة وخيبر ووادي الفرع والحناكية والمهد وينبع، وتستمر حتى الساعة الـ 22.00 من مساء الأربعاء.
ونبّه المركز منطقة جازان بأنها تشهد أمطارًا متوسطة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الدائر والريث والعيدابي والفطيحة وفيفاء وهروب، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الأربعاء.