"إغاثي الملك سلمان" قدّم مساعدات بمليار و77 مليون دولار عبر 335 مشروعًا

شارك مركزُ الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، ممثلًا في مديرة إدارة الدعم المجتمعي الدكتورة جواهر آل مهنا، أمس الأول، في جلسة بعنوان "من الرؤية إلى التأثير: أوجه التوافق من أجل التأثير المستدام في تضخيم التغير الاجتماعي البيئي".
جاء ذلك ضمن وفد المملكة المشارك في منتدى الأمم المتحدة السياسي رفيع المستوى المعنيّ بالتنمية المستدامة "HLPF"، المنعقد خلال الفترة 8-18 يوليو 2024م، بمقرّ الأمم المتحدة في مدينة نيويورك.
وتحدّثت الدكتورة جواهر آل مهنا خلال الجلسة، عن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وعن جهوده في تحقيق رؤية المملكة 2030 مع أهداف التنمية المستدامة، وتحديدًا الهدف الأول المتعلق بالقضاء على الفقر؛ حيث قدم المركز مساعدات بقيمة مليار و77 مليون دولار أمريكي بهدف التخفيف من حدّة الفقر بين الفئات الأشدّ حاجة عبر 335 مشروعًا.
وتناولت الهدف الثاني للتنمية المستدامة المتعلّق بالقضاء التامّ على الجوع؛ حيث قدم المركز مليارين و100 مليون دولار كمساعدات إنسانية للبلدان المنخفضة والمتوسّطة الدخل بهدف القضاء على الجوع، وذلك عبر تنفيذ 792 مشروعًا لتعزيز الأمن الغذائي وتحسين التغذية وتشجيع الزراعة المستدامة.
وتطرّقت الدكتورة جواهر آل مهنا للهدف الثالث المتعلّق بالصحة الجيدة والرفاهة؛ حيث قدّم المركزُ مليارًا و200 مليون دولار أمريكي، فيما قدّم المركز في الهدف الرابع المتعلق بالتعليم الجيد 162 مليون دولار عبر 89 مشروعًا.
واستعرضت الدكتورةُ جواهر آل مهنا الهدفَ الرابع عشر المتعلق "بالحياة تحت المياه"؛ حيث قدّم المركز 18 مليون دولار من خلال الأمم المتحدة لمعالجة الآثار الناتجة من الكوارث الطبيعية؛ حيث عالج هذا التمويل المخاطر المتمثّلة في تسرُّب النفط من الناقلة "صافر" الراسية قبالة ساحل البحر الأحمر.
وأشارت إلى أن الهدف السابع عشر للتنمية المستدامة يتمثّل في عقد الشراكات مع 180 منظمة دولية وأممية ومؤسسات المجتمع المدني؛ حيث قدّم المركز 5 مليارات و700 مليون دولار أمريكي في صورة مساعدات إنسانية وإغاثية شملت 92 دولة من الدول المنخفضة والمتوسطة الدخل.
وفي ختام كلمتها دعت مديرة إدارة الدعم المجتمعي بمركز الملك سلمان للإغاثة الدكتورة جواهر آل مهنا، إلى اتّخاذ منهج شامل يراعي نقاط القوة والتحديات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتحويل المجتمعات المحتاجة إلى مجتمعات معتمدة على نفسها.
جدير بالذكر أن المنتدى السياسي رفيع المستوى "HLPF" يعقد اجتماعه بشكل سنوي في مقرّ الأمم المتحدة؛ بهدف تقديم جهود الدول لتحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030م؛ حيث جاء المنتدى لهذا العام تحت عنوان "تعزيز خطة عام 2030م، والقضاء على الفقر في أوقات الأزمات المتعددة: التنفيذ الفعال لحلول مستدامة ومرنة مبتكرة".