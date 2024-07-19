"إغاثي الملك سلمان" قدّم مساعدات بمليار و77 مليون دولار عبر 335 مشروعًا

شارك مركزُ الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، ممثلًا في مديرة إدارة الدعم المجتمعي الدكتورة جواهر آل مهنا، أمس الأول، في جلسة بعنوان "من الرؤية إلى التأثير: أوجه التوافق من أجل التأثير المستدام في تضخيم التغير الاجتماعي البيئي".