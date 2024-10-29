ذئبان يفترسان 40 رأسًا من الماعز بـ"رهبان قنا".. قفز أحدهما من سور ارتفاعه متران

وتفصيلاً، قال سعود بن إبراهيم العسيري، صاحب إحدى الحظيرتَيْن: "فوجئت بتحوُّل 18 رأسًا من أغنامي إلى أشلاء مقطعة بسبب أحد الذئاب المفترسة، الذي قفز فوق سور الحظيرة، الذي يبلغ ارتفاعه متران، مساء الخميس الماضي". مؤكدًا أن هذه الحالة ليست الأولى من نوعها؛ فلطالما افترست الذئاب العشرات من "الحلال" بالقرية إلا أن الحادثة كانت الأكبر خسارة، والعدد قابل للزيادة بسبب حالات النفوق بعد الإصابات التي خلفها للقطيع.