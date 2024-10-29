ذئبان يفترسان 40 رأسًا من الماعز بـ"رهبان قنا".. قفز أحدهما من سور ارتفاعه متران

هاجم ذئبان مفترسان حظيرتَيْ أغنام بقرية "رهبان" التابعة لمركز قنا غرب عسير، وفتكا بـ40 رأسًا من الماعز.
وتفصيلاً، قال سعود بن إبراهيم العسيري، صاحب إحدى الحظيرتَيْن: "فوجئت بتحوُّل 18 رأسًا من أغنامي إلى أشلاء مقطعة بسبب أحد الذئاب المفترسة، الذي قفز فوق سور الحظيرة، الذي يبلغ ارتفاعه متران، مساء الخميس الماضي". مؤكدًا أن هذه الحالة ليست الأولى من نوعها؛ فلطالما افترست الذئاب العشرات من "الحلال" بالقرية إلا أن الحادثة كانت الأكبر خسارة، والعدد قابل للزيادة بسبب حالات النفوق بعد الإصابات التي خلفها للقطيع.
وفي حادثة أخرى بالقرية ذاتها، أكد المواطن عامر بن إبراهيم الصعدي تعرُّض قطيعه لحالة مشابهة للحالة السابقة قبل أيام عدة عندما هاجم ذئب أغنامه، وقتل 9 رؤوس من الغنم، وأصاب عشرة أخرى، إصاباتها خطيرة؛ ما يجعل حالات النفوق قابلة للزيادة.
وأكد عدد من المواطنين بقرية رهبان الجنوبي والشمالي مشاهدتهم لتلك الذئاب والفهود وهي تتجول في القرية والطرقات ليلاً؛ ما أثار الذعر والخوف في نفوس السكان خوفًا من أن يمتد الخطر إليهم وإلى أُسرهم.
وطالبوا في الوقت ذاته الجهات المختصة بسرعة التحرك لحمايتهم، وحماية ثروتهم الحيوانية بعد تكبدهم خسائر كبيرة وفادحة بسبب تلك الذئاب المفترسة.