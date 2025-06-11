5 فرص عقارية بمزاد عنان الرياض

تعلن شركة السعدون العقارية وبإشراف مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ» وبقرار من محكمة التنفيذ وبحكم من محكمة الأحوال الشخصية، عن إقامة مزاد "عنان الرياض" المدمج وذلك يوم الأربعاء 25/6/2025 حضوريًا الساعة: 4:00 مساء في قاعة التخصصي بالرياض وإلكترونيًا عبر منصة السعودية للمزادات.