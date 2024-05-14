سفير المملكة لدى قطر: المنتجات السعودية معروفة على المستوى الإقليمي والدولي والعالمي

أكد الأمير منصور بن خالد بن فرحان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة قطر، أن المنتجات السعودية معروفة على المستوى الإقليمي والدولي والعالمي؛ مبينًا أن إقامة معرض المنتجات الوطنية السعودية بدولة قطر يأتي لإبراز المنتجات السعودية الجديدة.
وقال في حديثه لوكالة الأنباء السعودية عقب افتتاحه النسخة الأولى لمعرض المنتجات الوطنية السعودية بدولة قطر: "المعرض يهدف إلى توسيع الشراكات بين رجال الأعمال السعوديين وأقرانهم القطريين، وكذلك توسيع العلاقات بين التجار والشركات، وزيادة التبادل التجاري في البلدين"؛ واصفًا المسار في المستوى الاقتصادي والتجاري في البلدين بالإيجابي.
وقدم في ختام حديثه الشكر والتقدير، للقائمين على المعرض والمشاركين ومجلس الأعمال السعودي القطري؛ لتنظيمهم هذا الحدث، معربًا عن فخره واعتزازه بما شاهده من تطور في المنتجات السعودية المشاركة.