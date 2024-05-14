سفير المملكة لدى قطر: المنتجات السعودية معروفة على المستوى الإقليمي والدولي والعالمي

أكد الأمير منصور بن خالد بن فرحان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة قطر، أن المنتجات السعودية معروفة على المستوى الإقليمي والدولي والعالمي؛ مبينًا أن إقامة معرض المنتجات الوطنية السعودية بدولة قطر يأتي لإبراز المنتجات السعودية الجديدة.