بأكثر من 40 ألف زائر.. معرض "إنفليفر" بالرياض سيستقطب خبراء عالميين في تطوير قطاع الأغذية

وانضمت عدة شركات في قطاع الأغذية والمشروبات إلى الحدث العالمي لاستعراض، بمشاركة أبرز الشركات المعروفة مثل بيبسيكو، ونادك، والربيع، وجاهز، ومرسول، ولقمتي، بالإضافة إلى أكثر من 400 جهة عارضة أخرى. في الوقت نفسه، سيجمع المعرض أكثر من 200 مستثمر محلي وعالمي في برنامج المستثمر المخصص للاستفادة من الفرص الناشئة في سوق خدمات الأغذية في المملكة، الذي من المتوقع أن يبلغ قيمته 30.47 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029.