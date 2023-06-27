العثيم يهنئ القيادة والشعب السعودي بعيد الأضحى المبارك ويشيد بجهود حكومة خادم الحرمين الشريفين في خدمة ضيوف الرحمن

وعبّر "العثيم" عن إشادته بالجهود التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين حتى تقام شعيرة الحج في بيئة منظمة وأجواء تعبدية آمنة تراعي جودة الخدمات ومتطلباتها وتحقق سلامة الحجاج وقاصدي بيت الله الحرام.

وأشار العثيم للرعاية المستمرة من قِبَل ولاة الأمر "وفقهم الله" للحرمين الشريفين والسعي لتطويرهما وعمارتهما بالمشروعات العملاقة، والاهتمام بتقديم حزم متنوعة من الخدمات في مختلف المجالات، فضلاً عن استخدام التقنيات الحديثة انطلاقاً من المسؤوليات العظيمة التي يتشرف بحملها أهل هذه البلاد الطاهرة خدمة للإسلام والمسلمين.

