العثيم يهنئ القيادة والشعب السعودي بعيد الأضحى المبارك ويشيد بجهود حكومة خادم الحرمين الشريفين في خدمة ضيوف الرحمن

رفع الأستاذ عبدالله بن صالح العثيم رئيس مجلس إدارة شركة عبدالله العثيم القابضة رئيس مجلس أمناء مؤسسة عبدالله صالح العثيم وأولاده الخيرية، التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -يحفظهما الله- وللشعب السعودي والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، سائلاً الله أن يعيده على الجميع باليمن والسعادة، وأن يُديم على مملكتنا الغالية أمنها وسلامها واستقرارها.
وعبّر "العثيم" عن إشادته بالجهود التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين حتى تقام شعيرة الحج في بيئة منظمة وأجواء تعبدية آمنة تراعي جودة الخدمات ومتطلباتها وتحقق سلامة الحجاج وقاصدي بيت الله الحرام.
وأشار العثيم للرعاية المستمرة من قِبَل ولاة الأمر "وفقهم الله" للحرمين الشريفين والسعي لتطويرهما وعمارتهما بالمشروعات العملاقة، والاهتمام بتقديم حزم متنوعة من الخدمات في مختلف المجالات، فضلاً عن استخدام التقنيات الحديثة انطلاقاً من المسؤوليات العظيمة التي يتشرف بحملها أهل هذه البلاد الطاهرة خدمة للإسلام والمسلمين.
وختم "العثيم" تصريحاته بالدعاء بأن يحفظ الله لبلادنا الطاهرة مليكها خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزراء، وأن يمتعهما بالصحة والعافية، وأن يُمدهما بعونه وتوفيقه.