عصا وقلم قارئ وأدوات تيمم.. أفضل الخدمات بمصليات قرب أبواب الحرمين

جهّزت الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين، عدداً من المصليات القريبة من أبواب الدخول بأفضل الأدوات والخدمات.
وأوضحت الهيئة، أن من بين هذه الأدوات والخدمات المقدمة لزوّار الحرمين "ماء زمزم المبارك"، ومصاحف وكتيبات تعينهم، ووسائل مساندة لذوي الإعاقة؛ كأدوات التيمم، والمصحف المزوّد بقلم قارئ لكِبار السن، والمصحف بلغة "برايل".
وأضافت: من الخدمات -أيضاً- عددٌ من الكتب القيّمة، والعصا المخصّصة لفاقدي البصر، إضافة إلى وجود عددٍ من مترجمي ومترجمات لغة الإشارة المؤهلين لترجمة الخطب والدروس المقامة وحلقات الذكر.