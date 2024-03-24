عصا وقلم قارئ وأدوات تيمم.. أفضل الخدمات بمصليات قرب أبواب الحرمين

وأوضحت الهيئة، أن من بين هذه الأدوات والخدمات المقدمة لزوّار الحرمين "ماء زمزم المبارك"، ومصاحف وكتيبات تعينهم، ووسائل مساندة لذوي الإعاقة؛ كأدوات التيمم، والمصحف المزوّد بقلم قارئ لكِبار السن، والمصحف بلغة "برايل".